ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Antalya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hakan Tütüncü adalet-ve-kalkinma-partisi
Hakan
Tütüncü
%0 0 Oy
Muhittin Böcek cumhuriyet-halk-partisi
Muhittin
Böcek
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 714.302 %50.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 652.882 %46.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.601 %0.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13.477 %0.96
Demokrat Parti
DP 		- 8.073 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.711 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.135 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.071 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 476.485 %36.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 453.164 %34.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 318.508 %24.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 30.216 %2.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.047 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.906 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 3.403 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.879 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 2.639 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.645 %0.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.153 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.095 %0.08
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.046 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 744 %0.06
Millet Partisi
Millet 		- 691 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 611 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 203 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 214.325 %40.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 176.331 %33.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 92.287 %17.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 19.867 %3.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.301 %1.77
Demokrat Parti
DP 		- 4.900 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.220 %0.42
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.421 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.149 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 1.039 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 710 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 296 %0.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 206 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		530.562 %37.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		481.034 %34.35
İyi Parti
İYİ PARTİ 		131.831 %9.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		126.348 %9.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		43.704 %3.12
Saadet Partisi
SAADET 		25.188 %1.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19.546 %1.4
Demokrat Parti
DP 		16.389 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		15.751 %1.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3.892 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		3.074 %0.22
Bağımsız
BĞMSZ 		2.247 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		736 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		440.346 %33.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		423.528 %32.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		349.685 %26.84
Bağımsız
BĞMSZ 		32.899 %2.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		15.496 %1.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		13.172 %1.01
Saadet Partisi
SAADET 		11.560 %0.89
Demokrat Parti
DP 		3.835 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2.888 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.197 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.462 %0.11
Doğru Yol Partisi
DYP 		1.336 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.166 %0.09
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		812 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		664 %0.05
Millet Partisi
Millet 		466 %0.04
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		174 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		358.058 %32.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		340.107 %31.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		231.857 %21.22
Demokrat Parti
DP 		46.393 %4.25
Saadet Partisi
SAADET 		31.073 %2.84
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20.675 %1.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		19.656 %1.8
Anavatan Partisi
ANAP 		16.553 %1.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		11.503 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.769 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.520 %0.32
Millet Partisi
Millet 		2.298 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2.208 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.123 %0.19
Emek Partisi
EMEP 		1.437 %0.13
Bağımsız
BĞMSZ 		1.077 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		125 %0.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0