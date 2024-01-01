ŞEHİTKAMİL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şehitkamil Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 179.293 %53.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 94.007 %28.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 36.750 %10.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.281 %2.78
Demokrat Parti
DP 		- 6.488 %1.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.101 %0.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.107 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 921 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 171.422 %52.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 69.533 %21.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 39.448 %12.03
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 28.954 %8.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.904 %3.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.365 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.347 %0.41
Demokrat Parti
DP 		- 1.165 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 355 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 329 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 123.326 %50.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 59.264 %24.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 28.450 %11.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 18.154 %7.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.380 %3.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.756 %1.53
Demokrat Parti
DP 		- 1.001 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 882 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 468 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 268 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		176.655 %52.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		68.779 %20.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		34.537 %10.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		23.768 %7.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.559 %4.34
Saadet Partisi
SAADET 		7.571 %2.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.239 %0.97
Demokrat Parti
DP 		2.324 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.394 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		783 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		627 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		169.979 %52.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.370 %20.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.004 %12.58
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		28.102 %8.62
Saadet Partisi
SAADET 		10.401 %3.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.071 %1.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.685 %0.52
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		524 %0.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		455 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		452 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		345 %0.11
Bağımsız
BĞMSZ 		296 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		196 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		123.725 %50.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		58.608 %23.98
Saadet Partisi
SAADET 		22.837 %9.34
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		18.416 %7.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.818 %4.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.437 %2.22
Demokrat Parti
DP 		1.276 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.247 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.051 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
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Oğuzeli
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0