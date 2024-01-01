NİZİP SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.395 %53.21
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 27.698 %39.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.965 %4.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.074 %1.53
Demokrat Parti
DP 		- 470 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 224 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 36.444 %53.76
Demokrat Parti
DP 		- 16.082 %23.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.776 %7.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.716 %6.96
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 3.715 %5.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.331 %1.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 311 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 149 %0.22
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 130 %0.19
Millet Partisi
Millet 		- 74 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.108 %48.83
Demokrat Parti
DP 		- 18.159 %42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.594 %3.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 663 %1.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 517 %1.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 509 %1.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 500 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 145 %0.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 36 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.745 %55.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.806 %33.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.511 %5
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.477 %2.1
Saadet Partisi
SAADET 		1.272 %1.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		663 %0.94
Demokrat Parti
DP 		414 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		156 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		116 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		93 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		36.224 %53.58
Demokrat Parti
DP 		12.738 %18.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.028 %8.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.986 %8.85
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		3.845 %5.69
Saadet Partisi
SAADET 		1.829 %2.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		441 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		216 %0.32
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		121 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		80 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		60 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.349 %47.32
Demokrat Parti
DP 		16.682 %38.79
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.810 %4.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.535 %3.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		881 %2.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		836 %1.94
Saadet Partisi
SAADET 		759 %1.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		152 %0.35
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0