NURDAĞI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Nurdağı Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.873 %39.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 8.585 %38.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.315 %19.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 382 %1.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 125 %0.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 124 %0.55
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.812 %43.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.174 %30.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.077 %20.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 777 %3.83
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 257 %1.27
Millet Partisi
Millet 		- 84 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 64 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 43 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 24 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.810 %31.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.614 %28.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.285 %25.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.221 %13.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 53 %0.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17 %0.19
Demokrat Parti
DP 		- 17 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.025 %45.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.338 %28.49
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.435 %19.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		869 %3.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		256 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		156 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		100 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		35 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.047 %44.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.994 %29.54
Saadet Partisi
SAADET 		3.628 %17.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		957 %4.72
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		438 %2.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		116 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		23 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.827 %31.92
Saadet Partisi
SAADET 		2.498 %28.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.160 %24.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.225 %13.83
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		108 %1.22
Demokrat Parti
DP 		39 %0.44
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0