ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şahinbey Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 240.445 %60.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 76.882 %19.3
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 40.131 %10.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 28.922 %7.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.154 %1.54
Demokrat Parti
DP 		- 2.576 %0.65
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.335 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.135 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		- 837 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 217.048 %55.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 89.500 %22.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 49.725 %12.67
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 21.348 %5.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.855 %1.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.081 %1.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.319 %0.34
Demokrat Parti
DP 		- 1.072 %0.27
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 662 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 381 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 332 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 163.082 %52.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 85.788 %27.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.129 %9.46
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 15.595 %5.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.759 %2.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.085 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.849 %0.6
Demokrat Parti
DP 		- 804 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 520 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 317 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		223.592 %56.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		74.568 %18.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		45.063 %11.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		28.271 %7.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.501 %2.64
Saadet Partisi
SAADET 		6.432 %1.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.588 %0.9
Demokrat Parti
DP 		2.002 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.044 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.032 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		624 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		209.347 %53.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		88.087 %22.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		54.176 %13.88
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		21.311 %5.46
Saadet Partisi
SAADET 		7.672 %1.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.976 %1.27
Demokrat Parti
DP 		1.418 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.320 %0.34
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		528 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		457 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		375 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		324 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		296 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		161.189 %52.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		85.282 %27.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.531 %8.94
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		16.361 %5.31
Saadet Partisi
SAADET 		7.149 %2.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.942 %1.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.885 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.341 %0.44
Demokrat Parti
DP 		1.229 %0.4
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
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Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0