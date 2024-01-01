YAVUZELİ SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.371 %53.49
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.460 %45.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 53 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 26 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.533 %50.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.447 %31.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.472 %13.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 347 %3.14
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 136 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 40 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.3
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 18 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.091 %52.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 957 %45.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 13 %0.62
Demokrat Parti
DP 		- 5 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.366 %53.94
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.197 %44.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		98 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		68 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		27 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		15 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		11 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.582 %50.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.209 %29.29
Saadet Partisi
SAADET 		1.338 %12.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		470 %4.29
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		198 %1.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		77 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		19 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		17 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		16 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		993 %48.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		942 %46.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55 %2.69
Demokrat Parti
DP 		26 %1.27
Saadet Partisi
SAADET 		23 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5 %0.24
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0