OĞUZELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Oğuzeli Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.174 %57.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.007 %39.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 205 %1.15
Demokrat Parti
DP 		- 167 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 96 %0.54
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.827 %35.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.168 %31.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.988 %24.18
Demokrat Parti
DP 		- 1.285 %7.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 135 %0.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 55 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 21 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 11 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.118 %37.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.621 %31.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.379 %28.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 93 %1.11
Demokrat Parti
DP 		- 89 %1.06
Anavatan Partisi
ANAP 		- 51 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 11 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.248 %58.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.582 %37.54
Saadet Partisi
SAADET 		233 %1.33
Demokrat Parti
DP 		172 %0.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		110 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		59 %0.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		52 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		49 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.483 %33.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.469 %33.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.951 %24.11
Demokrat Parti
DP 		1.187 %7.24
Saadet Partisi
SAADET 		193 %1.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		61 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		9 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		7 %0.04
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		7 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.080 %36.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.447 %29.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.310 %27.44
Demokrat Parti
DP 		256 %3.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		194 %2.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		72 %0.86
Saadet Partisi
SAADET 		53 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0