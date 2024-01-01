İSLAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • İslahiye Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.183 %49.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.172 %41.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.859 %5.07
Demokrat Parti
DP 		- 1.278 %3.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 94 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.052 %46.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.248 %36.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.965 %8.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.152 %3.17
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 844 %2.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 800 %2.2
Demokrat Parti
DP 		- 131 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 76 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 35 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 5.882 %36.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.036 %31.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.840 %24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 953 %5.96
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 159 %0.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 50 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 46 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 35 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.613 %51.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.802 %37.88
Saadet Partisi
SAADET 		1.714 %4.7
Demokrat Parti
DP 		1.431 %3.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		496 %1.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		99 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		88 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		79 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.554 %48.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.623 %32.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.449 %9.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.239 %3.43
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.207 %3.34
Saadet Partisi
SAADET 		789 %2.18
Demokrat Parti
DP 		116 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		94 %0.26
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		38 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		5.613 %35.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.709 %29.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.903 %24.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.172 %7.43
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		254 %1.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		73 %0.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		50 %0.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0