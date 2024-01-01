KARKAMIŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karkamış Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.284 %53.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.841 %46.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 22 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.148 %33.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.001 %31.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.474 %23.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 752 %11.76
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 8 %0.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 600 %36.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 520 %32.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 497 %30.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3 %0.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 3 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.069 %50.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.957 %48.55
Saadet Partisi
SAADET 		29 %0.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		12 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.206 %34.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.809 %28.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.543 %24.23
Saadet Partisi
SAADET 		758 %11.9
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		29 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		5 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		603 %37.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		501 %31.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		496 %30.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		7 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.12
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
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İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
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Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0