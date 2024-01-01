KİLİS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kilis Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Reşit Polat adalet-ve-kalkinma-partisi
Reşit
Polat
%0 0 Oy
Hakan Bilecen cumhuriyet-halk-partisi
Hakan
Bilecen
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.848 %47.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.115 %32.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 8.404 %16.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.051 %2.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 295 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 258 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 170 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 165 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.478 %50.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.880 %39.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.663 %3.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.241 %2.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.184 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 406 %0.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 354 %0.73
Millet Partisi
Millet 		- 43 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 34 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.235 %49.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.879 %25.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.048 %11.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.533 %8.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 942 %2.21
Demokrat Parti
DP 		- 631 %1.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 238 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 67 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.448 %47.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.899 %29.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.472 %13.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.398 %4.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.364 %1.92
Demokrat Parti
DP 		638 %0.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		455 %0.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		151 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		68 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		35.225 %51.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.456 %33.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.812 %7.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.879 %2.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.801 %2.65
Saadet Partisi
SAADET 		773 %1.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		718 %1.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		122 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		77 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		36 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.898 %47.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.882 %23.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.441 %11.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.097 %6.5
Demokrat Parti
DP 		2.356 %3.74
Saadet Partisi
SAADET 		1.622 %2.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		914 %1.45
Bağımsız
BĞMSZ 		643 %1.02
Anavatan Partisi
ANAP 		422 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		411 %0.65
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		126 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		90 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		66 %0.1
Emek Partisi
EMEP 		56 %0.09
Millet Partisi
Millet 		47 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Elbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Musabeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Polateli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Elbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Musabeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polateli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0