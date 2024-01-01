ÇAYKARA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çaykara Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.257 %65.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.265 %11.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 979 %8.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 893 %8.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 267 %2.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 91 %0.82
Vatan Partisi
VATAN 		- 36 %0.33
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.951 %67.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.812 %20.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 522 %5.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 450 %5.09
Demokrat Parti
DP 		- 59 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 22 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 659 %43.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 557 %36.52
Demokrat Parti
DP 		- 232 %15.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 35 %2.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.932 %62.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.404 %12.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.352 %12.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		874 %7.94
Saadet Partisi
SAADET 		287 %2.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		88 %0.8
Vatan Partisi
VATAN 		45 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.503 %62.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.779 %20.2
Saadet Partisi
SAADET 		669 %7.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		584 %6.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		152 %1.73
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		41 %0.47
Demokrat Parti
DP 		36 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		10 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		577 %39.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		529 %35.86
Demokrat Parti
DP 		217 %14.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		85 %5.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		67 %4.54
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
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Ortahisar
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Of
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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