ŞALPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şalpazarı Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.618 %60.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.447 %15.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 124 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 81 %0.88
Demokrat Parti
DP 		- 34 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.237 %51.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.151 %38.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 454 %5.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 192 %2.35
Demokrat Parti
DP 		- 82 %1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 17 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.103 %48.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.051 %46.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 59 %2.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 25 %1.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.795 %64.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.900 %21.06
Saadet Partisi
SAADET 		220 %2.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		84 %0.93
Demokrat Parti
DP 		50 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		23 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.552 %43.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.469 %42.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		704 %8.62
Saadet Partisi
SAADET 		229 %2.8
Demokrat Parti
DP 		158 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		26 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.028 %45.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.022 %45.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		126 %5.6
Saadet Partisi
SAADET 		39 %1.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		25 %1.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		8 %0.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
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Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
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Ortahisar
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Of
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0