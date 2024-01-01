MAÇKA SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşıbaşı
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Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
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Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
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Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0