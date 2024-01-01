ARAKLI SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.089 %51.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.276 %21.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.538 %15.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.655 %9.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 212 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 72 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.023 %60.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.481 %32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 914 %3.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 741 %2.8
Demokrat Parti
DP 		- 155 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 66 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 63 %0.24
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 57 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.075 %48.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.924 %46.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 283 %3.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 52 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 39 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.730 %58.07
Saadet Partisi
SAADET 		5.214 %18.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.303 %11.46
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.880 %10
Demokrat Parti
DP 		332 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		197 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		72 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		43 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		40 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.517 %62.59
Saadet Partisi
SAADET 		6.193 %23.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.956 %7.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.268 %4.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		141 %0.53
Demokrat Parti
DP 		133 %0.5
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		67 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		48 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		35 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		23 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.965 %48.17
Saadet Partisi
SAADET 		3.486 %42.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		447 %5.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		157 %1.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		79 %0.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		78 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
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Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
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Ortahisar
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Of
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
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