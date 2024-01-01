BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bitlis Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Nesrullah Tanğlay adalet-ve-kalkinma-partisi
Nesrullah
Tanğlay
%0 0 Oy
Selim Suyugüzel cumhuriyet-halk-partisi
Selim
Suyugüzel
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.432 %43.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 34.323 %32.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.530 %11.9
Demokrat Parti
DP 		- 5.081 %4.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.704 %2.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.793 %1.7
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.713 %1.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 464 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 98 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 48 %0.05
Vatan Partisi
VATAN 		- 7 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.567 %45.44
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 33.268 %35.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.654 %4.97
Demokrat Parti
DP 		- 4.463 %4.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.016 %4.29
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.513 %1.61
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.294 %1.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 728 %0.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 661 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 345 %0.37
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 178 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.620 %37.09
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 20.538 %25.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.546 %19.47
Demokrat Parti
DP 		- 4.860 %6.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.401 %4.26
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.091 %2.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.360 %1.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.035 %1.3
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.006 %1.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 264 %0.33
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 94 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 39 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		61.448 %38.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		51.664 %32.75
Saadet Partisi
SAADET 		11.711 %7.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.849 %6.88
Demokrat Parti
DP 		8.123 %5.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.528 %3.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.336 %2.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.700 %1.71
Vatan Partisi
VATAN 		279 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		63.373 %43.03
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		56.015 %38.03
Saadet Partisi
SAADET 		6.660 %4.52
Demokrat Parti
DP 		6.541 %4.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.491 %4.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.388 %1.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.204 %1.5
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.364 %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		864 %0.59
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		672 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		341 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		184 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		183 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.358 %31.26
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		36.404 %27.52
Saadet Partisi
SAADET 		18.451 %13.95
Demokrat Parti
DP 		10.168 %7.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.468 %4.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.994 %3.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.916 %3.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.936 %2.98
Bağımsız
BĞMSZ 		2.544 %1.92
Anavatan Partisi
ANAP 		1.494 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		607 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		362 %0.27
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		284 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		193 %0.15
Emek Partisi
EMEP 		116 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0