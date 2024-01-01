IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Iğdır Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ülkü Öcal adalet-ve-kalkinma-partisi
Ülkü
Öcal
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 25.555 %41.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.934 %37.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.092 %9.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.207 %6.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.070 %3.38
Demokrat Parti
DP 		- 119 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 81 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 71 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 23.401 %40.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.129 %33.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.384 %19.88
Demokrat Parti
DP 		- 1.427 %2.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.311 %2.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 426 %0.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 182 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.458 %33.48
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 16.243 %33.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.972 %20.29
Demokrat Parti
DP 		- 4.997 %10.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 894 %1.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 173 %0.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 160 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 114 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 95 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 52 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		44.176 %44.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.410 %27.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.505 %17.62
Saadet Partisi
SAADET 		4.572 %4.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.605 %3.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.398 %1.41
Vatan Partisi
VATAN 		436 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		146 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		93 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		39.665 %43.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.992 %29.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.891 %19.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.614 %3.95
Demokrat Parti
DP 		1.195 %1.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.073 %1.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		356 %0.39
Saadet Partisi
SAADET 		285 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		232 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		141 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		26.707 %32.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.595 %22.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.745 %16.66
Bağımsız
BĞMSZ 		10.301 %12.48
Demokrat Parti
DP 		4.531 %5.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.568 %4.32
Anavatan Partisi
ANAP 		1.780 %2.16
Saadet Partisi
SAADET 		1.710 %2.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		649 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		366 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		327 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		229 %0.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aralık
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakoyunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzluca
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Halfeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Hoşhaber
Açılan Sandık Oranı %0
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Melekli
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aralık
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakoyunlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Halfeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hoşhaber
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melekli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0