SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Samsun Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Halit Doğan adalet-ve-kalkinma-partisi
Halit
Doğan
%0 0 Oy
Cevat Öncü cumhuriyet-halk-partisi
Cevat
Öncü
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 379.150 %47.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 213.558 %26.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13.437 %1.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.323 %1.54
Demokrat Parti
DP 		- 5.191 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.592 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.729 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.524 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 422.373 %54.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 194.246 %25.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 122.312 %15.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.806 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.136 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 3.418 %0.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.555 %0.2
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.540 %0.2
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 985 %0.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 918 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 916 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 883 %0.11
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 803 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 785 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 673 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 613 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 323 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 144.174 %48.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 63.548 %21.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 61.703 %20.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.692 %3.9
Demokrat Parti
DP 		- 9.645 %3.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.801 %2.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 894 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 743 %0.25
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 357 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 248 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		442.184 %56.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		144.737 %18.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		101.011 %12.82
Saadet Partisi
SAADET 		33.013 %4.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.672 %2.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.319 %2.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8.718 %1.11
Bağımsız
BĞMSZ 		8.606 %1.09
Demokrat Parti
DP 		6.473 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.432 %0.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.769 %0.35
Vatan Partisi
VATAN 		447 %0.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		279 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		383.321 %50.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		216.268 %28.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		122.285 %15.99
Saadet Partisi
SAADET 		23.016 %3.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.917 %0.9
Demokrat Parti
DP 		5.117 %0.67
Bağımsız
BĞMSZ 		1.904 %0.25
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.486 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		938 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		920 %0.12
Millet Partisi
Millet 		823 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		798 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		487 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		202 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		144 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		329.034 %45.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		165.720 %23.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		106.424 %14.82
Demokrat Parti
DP 		39.086 %5.44
Saadet Partisi
SAADET 		29.264 %4.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		18.986 %2.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.987 %2.09
Anavatan Partisi
ANAP 		4.179 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.539 %0.35
Millet Partisi
Millet 		2.255 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.641 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.474 %0.21
Emek Partisi
EMEP 		1.123 %0.16
Bağımsız
BĞMSZ 		805 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		803 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
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Canik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
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Havza
Açılan Sandık Oranı %0
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İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
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Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Terme
Açılan Sandık Oranı %0
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Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
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