KANDIRA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kandıra Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Serkan Açıkgöz cumhuriyet-halk-partisi
Serkan
Açıkgöz
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.573 %57.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.255 %38.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 653 %2.04
Demokrat Parti
DP 		- 290 %0.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 180 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.936 %51.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.878 %25.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.654 %18.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.268 %4.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 208 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %0.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 107 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.953 %37.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.348 %29.64
Demokrat Parti
DP 		- 1.674 %21.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 533 %6.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 232 %2.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 171 %2.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.826 %59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		11.515 %36.09
Saadet Partisi
SAADET 		806 %2.53
Demokrat Parti
DP 		217 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		212 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		196 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		58 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.849 %51.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.471 %24.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.793 %18.74
Saadet Partisi
SAADET 		1.206 %3.9
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		199 %0.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		167 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		97 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		79 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		44 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.956 %37.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.179 %27.78
Demokrat Parti
DP 		1.520 %19.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		614 %7.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		318 %4.05
Saadet Partisi
SAADET 		245 %3.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0