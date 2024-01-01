GEBZE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gebze Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Nail Çiler cumhuriyet-halk-partisi
Nail
Çiler
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 107.990 %51.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61.441 %29.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 16.537 %7.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.556 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.699 %0.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 883 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 457 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 448 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		- 326 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 95.800 %48.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.790 %23.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 26.971 %13.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.873 %9.61
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.658 %2.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.047 %1.04
Demokrat Parti
DP 		- 582 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 486 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 231 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 68.701 %46.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 35.410 %23.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.548 %13.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.071 %11.47
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.820 %1.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.718 %1.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.619 %1.09
Demokrat Parti
DP 		- 1.024 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 423 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 260 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		- 191 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		113.049 %55.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		63.642 %31.07
Saadet Partisi
SAADET 		15.057 %7.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.925 %1.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.362 %1.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.227 %0.6
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		664 %0.32
Demokrat Parti
DP 		591 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		376 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		95.546 %48.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.564 %23.36
Saadet Partisi
SAADET 		22.536 %11.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.008 %11.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.787 %2.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.546 %1.31
Demokrat Parti
DP 		733 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		394 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		243 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		202 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		184 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		171 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		165 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		67.248 %45.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		34.503 %23.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.178 %13.08
Saadet Partisi
SAADET 		16.317 %11.13
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.867 %1.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.295 %1.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.995 %1.36
Demokrat Parti
DP 		1.385 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		539 %0.37
Emek Partisi
EMEP 		258 %0.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0