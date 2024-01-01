DİLOVASI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dilovası Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Demokratik Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.570 %51.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.596 %47.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 137 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 117 %0.44
Demokrat Parti
DP 		- 90 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.795 %43.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.165 %32.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.506 %14.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.971 %7.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 346 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 71 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 59 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 16 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.722 %42.41
Demokrat Parti
DP 		- 5.271 %25.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.616 %17.58
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.030 %9.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 441 %2.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 373 %1.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 86 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 29 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.682 %51.71
Saadet Partisi
SAADET 		12.164 %45.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		165 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		122 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		119 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		104 %0.39
Demokrat Parti
DP 		101 %0.38
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.076 %44.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.102 %28.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.489 %14.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.337 %9.42
Saadet Partisi
SAADET 		359 %1.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		188 %0.76
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		90 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		68 %0.27
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		39 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		22 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		17 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.756 %43.27
Demokrat Parti
DP 		4.573 %22.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.399 %16.8
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.217 %10.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		612 %3.02
Saadet Partisi
SAADET 		503 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		143 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0