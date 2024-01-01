KARAMÜRSEL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karamürsel Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Ahmet Çalık cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet
Çalık
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.501 %48.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.074 %44.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.009 %5.93
Demokrat Parti
DP 		- 156 %0.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 79 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.723 %43.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.257 %24.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.928 %20.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.850 %11.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 243 %0.71
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 99 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 44 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 37 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 26 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 10.558 %38.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.944 %36.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.833 %10.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.448 %8.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.056 %3.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 449 %1.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 199 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.951 %50.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.009 %35.49
Saadet Partisi
SAADET 		2.241 %6.62
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.184 %6.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		152 %0.45
Demokrat Parti
DP 		144 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		63 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		30 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		30 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.460 %42.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.527 %24.99
Saadet Partisi
SAADET 		6.071 %17.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.444 %13.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		294 %0.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		121 %0.35
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		100 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		38 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		32 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		18 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.991 %36.36
Demokrat Parti
DP 		8.597 %31.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.457 %12.58
Saadet Partisi
SAADET 		2.974 %10.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.567 %5.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		565 %2.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		284 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		46 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0