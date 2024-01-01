BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Başiskele Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 30.996 %52.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 21.165 %35.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.649 %7.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 296 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 236 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 217 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.876 %54.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.963 %23.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.035 %10.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.621 %9.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 268 %0.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 236 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 162 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 79 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 35 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.821 %51.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.427 %28.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.952 %10.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.854 %7.85
Demokrat Parti
DP 		- 250 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 58 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.769 %55.86
Saadet Partisi
SAADET 		15.476 %26.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.034 %13.7
Demokrat Parti
DP 		433 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		395 %0.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		262 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		261 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		164 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.770 %54.73
Saadet Partisi
SAADET 		8.891 %18.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.641 %11.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.335 %11.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		386 %0.82
Bağımsız
BĞMSZ 		362 %0.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		303 %0.64
Demokrat Parti
DP 		167 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		107 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		42 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		32 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		22 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.295 %50.61
Saadet Partisi
SAADET 		9.220 %25.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.905 %13.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.241 %8.97
Demokrat Parti
DP 		419 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		67 %0.19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0