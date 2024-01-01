KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
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Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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