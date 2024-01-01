KÖRFEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Körfez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Tayfun Balıkçı cumhuriyet-halk-partisi
Tayfun
Balıkçı
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.595 %49.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 35.218 %37.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.306 %6.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.002 %5.28
Demokrat Parti
DP 		- 579 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 529 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 313 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 227 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.139 %44.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.980 %23.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.013 %20.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.572 %5.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.361 %5.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 690 %0.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 257 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 95 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.592 %39.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.006 %20.98
Demokrat Parti
DP 		- 13.076 %18.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.461 %11.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.875 %5.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.657 %2.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 334 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 279 %0.39
Emek Partisi
EMEP 		- 242 %0.34
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		45.887 %48.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		32.875 %34.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.709 %7.1
Saadet Partisi
SAADET 		5.777 %6.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.271 %1.34
Demokrat Parti
DP 		696 %0.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		546 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		269 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		195 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		166 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.177 %43.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.163 %22.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.188 %21.19
Saadet Partisi
SAADET 		5.348 %6.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.416 %5.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		884 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		301 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		95 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		93 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		88 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		60 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.259 %39.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.299 %21.51
Demokrat Parti
DP 		11.288 %15.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.846 %12.44
Saadet Partisi
SAADET 		4.721 %6.64
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.769 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		431 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		278 %0.39
Emek Partisi
EMEP 		231 %0.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0