KARTEPE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kartepe Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Nilay Merttürk cumhuriyet-halk-partisi
Nilay
Merttürk
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 40.859 %57.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.997 %28.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.191 %7.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.613 %5.12
Demokrat Parti
DP 		- 687 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 190 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.546 %52.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.448 %35.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.628 %5.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.845 %4.47
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 718 %1.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 203 %0.32
Demokrat Parti
DP 		- 179 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 63 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 53 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.165 %40.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.925 %31.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.506 %13.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.428 %13.43
Demokrat Parti
DP 		- 495 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 241 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 116 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.003 %56.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.536 %29.2
Saadet Partisi
SAADET 		4.008 %5.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.898 %5.54
Demokrat Parti
DP 		837 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		765 %1.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		137 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		134 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.369 %52.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.714 %32.68
Saadet Partisi
SAADET 		3.982 %6.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.887 %6.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		712 %1.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		308 %0.49
Demokrat Parti
DP 		144 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		98 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		53 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		47 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		40 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.926 %42.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.973 %29.5
Saadet Partisi
SAADET 		6.400 %13.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.992 %12.65
Demokrat Parti
DP 		638 %1.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		385 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		46 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0