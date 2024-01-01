İZMİT SEÇİM SONUÇLARI

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  • İzmit Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Fatma Kaplan Hürriyet cumhuriyet-halk-partisi
Fatma Kaplan
Hürriyet
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 107.143 %49.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 98.398 %45.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.856 %2.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.245 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 705 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 665 %0.31
Vatan Partisi
VATAN 		- 328 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 289 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 95.028 %45.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 87.873 %41.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.012 %6.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.445 %4.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.114 %1.01
Demokrat Parti
DP 		- 1.318 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 983 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 265 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 240 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 66.696 %39.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 64.937 %38.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 16.836 %9.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.927 %9.36
Demokrat Parti
DP 		- 1.463 %0.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.364 %0.8
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.195 %0.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 893 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 404 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 248 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		101.217 %47.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		98.128 %45.91
Saadet Partisi
SAADET 		9.038 %4.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.164 %1.01
Demokrat Parti
DP 		967 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		951 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		477 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		452 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		348 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		92.921 %44.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		80.234 %38.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.734 %8.98
Saadet Partisi
SAADET 		9.799 %4.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.386 %1.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.624 %0.78
Demokrat Parti
DP 		1.282 %0.61
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		417 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		324 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		316 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		310 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		266 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		66.513 %39.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		65.589 %38.75
Saadet Partisi
SAADET 		17.222 %10.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.028 %7.7
Demokrat Parti
DP 		2.262 %1.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.797 %1.06
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.383 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.244 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		240 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0