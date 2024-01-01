GÖLCÜK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gölcük Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Özgür Yılmaz cumhuriyet-halk-partisi
Özgür
Yılmaz
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.336 %51.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42.169 %43.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.527 %2.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 439 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 258 %0.27
Demokrat Parti
DP 		- 255 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		- 188 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.343 %45.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.116 %40.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.573 %6.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.428 %5.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 797 %0.88
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 604 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 115 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 95 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 30.575 %41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.497 %24.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.841 %14.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.011 %13.43
Demokrat Parti
DP 		- 3.845 %5.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 554 %0.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 109 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 102 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 31 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.577 %52.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		39.773 %41.16
Saadet Partisi
SAADET 		3.700 %3.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		798 %0.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		556 %0.58
Demokrat Parti
DP 		273 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		235 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		173 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		146 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.560 %44.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.563 %35.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.232 %9.07
Saadet Partisi
SAADET 		6.946 %7.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.278 %1.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		649 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		164 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		140 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		108 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		77 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.712 %40.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.204 %25.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.473 %14.1
Saadet Partisi
SAADET 		9.995 %13.46
Demokrat Parti
DP 		4.023 %5.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		708 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		136 %0.18
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0