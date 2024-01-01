LİCE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 10.898 %77.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.773 %19.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 263 %1.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 44 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 12.470 %89.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.110 %7.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 104 %0.75
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 94 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 81 %0.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 52 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 34 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.210 %76.65
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 452 %10.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 380 %9.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 57 %1.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42 %1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 40 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.704 %76.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.826 %20.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		358 %2.56
Saadet Partisi
SAADET 		49 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		12.359 %89.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.179 %8.49
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		75 %0.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		48 %0.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		42 %0.3
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		41 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		33 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		29 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		22 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.175 %78.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		684 %16.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		122 %3.02
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		55 %1.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0