KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 104.749 %66.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.080 %28.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.313 %2.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.658 %1.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 455 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 328 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 69.672 %54.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 44.241 %34.76
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 5.590 %4.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.004 %1.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.601 %1.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.479 %1.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 921 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 910 %0.72
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 742 %0.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 109 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 52.752 %63.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.409 %33.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 867 %1.05
Demokrat Parti
DP 		- 578 %0.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 412 %0.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 326 %0.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 211 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 139 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		104.392 %66.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		45.316 %28.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.623 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		2.806 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		405 %0.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		272 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		255 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		69.412 %54.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		44.202 %34.78
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		5.706 %4.49
Saadet Partisi
SAADET 		1.825 %1.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.774 %1.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.604 %1.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		983 %0.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		625 %0.49
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		594 %0.47
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		170 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		103 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		97 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		52.678 %63.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.887 %32.47
Saadet Partisi
SAADET 		1.114 %1.35
Demokrat Parti
DP 		635 %0.77
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		511 %0.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		442 %0.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		314 %0.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		233 %0.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0