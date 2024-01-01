SUR SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 29.847 %60.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.011 %36.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 651 %1.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 373 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 140 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 100 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 29.989 %54.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 19.858 %36.03
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 3.327 %6.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 527 %0.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 376 %0.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 300 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 280 %0.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 243 %0.44
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 168 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 50 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 30.569 %65.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.985 %32.07
Saadet Partisi
SAADET 		- 404 %0.86
Demokrat Parti
DP 		- 244 %0.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 237 %0.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 192 %0.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 95 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		29.190 %59.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.143 %37.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		730 %1.5
Saadet Partisi
SAADET 		372 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		139 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		84 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		29.907 %54.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.728 %35.95
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		3.390 %6.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		555 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		296 %0.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		268 %0.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		250 %0.46
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		185 %0.34
Saadet Partisi
SAADET 		165 %0.3
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		58 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		41 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		30.270 %65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.814 %31.81
Saadet Partisi
SAADET 		736 %1.58
Demokrat Parti
DP 		325 %0.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		284 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		138 %0.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0