KOCAKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kocaköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.292 %61.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.130 %36.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 106 %1.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.709 %76.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.509 %20.23
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 91 %1.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 41 %0.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 35 %0.47
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 30 %0.4
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.327 %49.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.248 %47.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %1.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 29 %1.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9 %0.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.233 %62.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.993 %35.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		140 %1.66
Saadet Partisi
SAADET 		43 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.540 %74.71
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.516 %20.45
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		92 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		71 %0.96
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		49 %0.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43 %0.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		31 %0.42
Bağımsız
BĞMSZ 		16 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		10 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.318 %49.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.250 %47.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		32 %1.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		8 %0.3
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0