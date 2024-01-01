BAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bağlar Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 116.658 %70.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.202 %25.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.317 %2
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.664 %1.01
Demokrat Parti
DP 		- 656 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 380 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 263 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 91.771 %58.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.642 %32.32
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 7.212 %4.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.616 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.593 %1.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.143 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.015 %0.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 930 %0.59
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 641 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 137 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 95.512 %68.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 40.866 %29.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 773 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 760 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 682 %0.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 621 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 402 %0.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 272 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 240 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		115.700 %70.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.301 %25.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.578 %2.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.724 %1.05
Demokrat Parti
DP 		855 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		305 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		255 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		208 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		90.955 %58.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.995 %32.07
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		7.231 %4.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.850 %1.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.654 %1.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.102 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		1.021 %0.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		962 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		687 %0.44
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		163 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		112 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		103 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		77 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		95.465 %68.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.330 %28.8
Saadet Partisi
SAADET 		1.313 %0.94
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		907 %0.65
Demokrat Parti
DP 		890 %0.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		783 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		330 %0.24
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0