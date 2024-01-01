BİSMİL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bismil Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 39.366 %71.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.193 %25.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.004 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 415 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 71 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 62 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 33.930 %68.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.529 %25.14
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.722 %3.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 703 %1.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 541 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 243 %0.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 167 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 15.415 %70.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.962 %27.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 148 %0.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 113 %0.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 87 %0.4
Demokrat Parti
DP 		- 80 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 75 %0.34
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		39.148 %71.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.991 %25.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.112 %2.03
Saadet Partisi
SAADET 		396 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		95 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		76 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		54 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		33.222 %66.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.261 %24.64
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.717 %3.45
Bağımsız
BĞMSZ 		958 %1.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		468 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		350 %0.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		339 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		165 %0.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		144 %0.29
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		109 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		31 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		15.242 %70.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.653 %26.22
Saadet Partisi
SAADET 		264 %1.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		247 %1.15
Demokrat Parti
DP 		153 %0.71
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0