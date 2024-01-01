YENİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Yenişehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 55.677 %62.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.122 %32.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.652 %2.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.234 %1.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 224 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 180 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 45.340 %50.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.738 %39.52
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 2.981 %3.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.068 %2.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.114 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.107 %1.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.012 %1.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 497 %0.55
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 422 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 84 %0.09
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 59 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 46.354 %59.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.621 %36.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.091 %1.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 516 %0.66
Demokrat Parti
DP 		- 516 %0.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 444 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 444 %0.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 395 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 160 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		55.094 %62.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.826 %32.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.927 %3.3
Saadet Partisi
SAADET 		1.256 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		259 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		170 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		162 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		44.936 %50.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.896 %38.85
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		2.989 %3.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.133 %2.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.200 %1.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		999 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		907 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		583 %0.65
Bağımsız
BĞMSZ 		493 %0.55
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		437 %0.49
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		126 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		66 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		64 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		46.406 %59.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.951 %35.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.226 %1.56
Demokrat Parti
DP 		756 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		676 %0.86
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		584 %0.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		503 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		280 %0.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0