ÇERMİK SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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