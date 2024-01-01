AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Aksaray Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Evren Dinçer adalet-ve-kalkinma-partisi
Evren
Dinçer
%0 0 Oy
Pelinsu Yıldırım Demir cumhuriyet-halk-partisi
Pelinsu Yıldırım
Demir
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.813 %44.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 65.209 %37.46
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 22.191 %12.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.040 %2.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.088 %1.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.237 %0.71
Demokrat Parti
DP 		- 644 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 315 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 216 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 131 %0.08
Vatan Partisi
VATAN 		- 53 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 85.515 %53.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 53.831 %33.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.634 %6.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.587 %3.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.920 %1.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 710 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 397 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 80.056 %52.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 48.651 %32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.341 %6.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.001 %3.95
Demokrat Parti
DP 		- 5.763 %3.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.398 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 687 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 116 %0.08
Anavatan Partisi
ANAP 		- 34 %0.02
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 4 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		98.840 %44.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75.498 %33.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		24.594 %11.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.250 %7.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.407 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		2.294 %1.03
Demokrat Parti
DP 		892 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		463 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		324 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		169 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		115.039 %54.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64.754 %30.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.761 %8.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.355 %2.53
Saadet Partisi
SAADET 		3.633 %1.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.020 %0.48
Demokrat Parti
DP 		828 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		601 %0.28
Millet Partisi
Millet 		436 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		321 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		320 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		175 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		82 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		103.503 %52.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		53.012 %27.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.367 %8.37
Saadet Partisi
SAADET 		7.560 %3.87
Demokrat Parti
DP 		7.472 %3.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.659 %1.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.405 %1.23
Anavatan Partisi
ANAP 		808 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		660 %0.34
Millet Partisi
Millet 		464 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		251 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		230 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		180 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağaçören
Açılan Sandık Oranı %0
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Eskil
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyahşi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşmekaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Helvadere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ihlara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sağlık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saratlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selime
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Topakkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenikent
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşiltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağaçören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyahşi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşmekaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Helvadere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ihlara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sağlık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selime
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Topakkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşiltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0