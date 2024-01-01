YENİKENT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yenikent Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.609 %50.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.576 %49.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.408 %52.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.284 %47.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.446 %53.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.239 %46.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.578 %50.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.567 %49.83
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.427 %52.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.260 %46.74
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.424 %53.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.249 %46.73
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağaçören
Açılan Sandık Oranı %0
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Eskil
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyahşi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanhanı
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Eşmekaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Helvadere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ihlara
Açılan Sandık Oranı %0
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Sağlık
Açılan Sandık Oranı %0
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Saratlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Selime
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Topakkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşiltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağaçören
Açılan Sandık Oranı %0
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Eskil
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülağaç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyahşi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlıkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eşmekaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Helvadere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ihlara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sağlık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selime
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Topakkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşiltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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