KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kahramanmaraş Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Fırat Görgel adalet-ve-kalkinma-partisi
Fırat
Görgel
%0 0 Oy
Mukaddes Zeynep Arıkan cumhuriyet-halk-partisi
Mukaddes Zeynep
Arıkan
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 422.222 %67.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 170.407 %27.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.145 %2.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.628 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.412 %0.87
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.857 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 888 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 349.891 %58.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 181.180 %30.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.573 %6.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 7.740 %1.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.441 %1.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6.860 %1.15
Demokrat Parti
DP 		- 1.241 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 762 %0.13
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 642 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 498 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 395 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 294 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 286 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 210.983 %52.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 99.979 %24.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27.543 %6.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 19.194 %4.77
Demokrat Parti
DP 		- 16.651 %4.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 14.662 %3.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.331 %1.57
Anavatan Partisi
ANAP 		- 3.213 %0.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.894 %0.47
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.484 %0.37
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 249 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 135 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		381.511 %61.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		117.727 %18.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		38.836 %6.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.404 %6.03
Saadet Partisi
SAADET 		13.935 %2.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.581 %1.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.362 %1.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.741 %0.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.731 %0.44
Demokrat Parti
DP 		2.083 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.281 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		1.097 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		335.605 %56.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		171.497 %29.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.013 %8.12
Saadet Partisi
SAADET 		12.812 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.264 %2.07
Bağımsız
BĞMSZ 		6.189 %1.05
Demokrat Parti
DP 		1.613 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.267 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		705 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		376 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		244 %0.04
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		163 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		279.906 %51.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		105.603 %19.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		50.666 %9.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		41.665 %7.64
Saadet Partisi
SAADET 		20.433 %3.74
Demokrat Parti
DP 		17.837 %3.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.462 %1.73
Anavatan Partisi
ANAP 		7.826 %1.43
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.128 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.977 %0.55
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.230 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		981 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		738 %0.14
Millet Partisi
Millet 		588 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		535 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		121 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0