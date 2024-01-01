GÖKSUN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Göksun Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.774 %47.45
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 9.983 %30.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6.765 %20.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 514 %1.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 205 %0.62
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.242 %49.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.397 %46.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 619 %2.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 285 %0.93
Demokrat Parti
DP 		- 88 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 79 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.477 %36.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.801 %29.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.753 %29.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 282 %2.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 69 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 60 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 20 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.993 %51.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.009 %27.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.996 %18.2
Saadet Partisi
SAADET 		572 %1.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		211 %0.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		161 %0.49
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.951 %48.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.983 %42.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.233 %4.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.007 %3.27
Saadet Partisi
SAADET 		377 %1.23
Demokrat Parti
DP 		60 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		58 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		29 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.445 %37.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.596 %28.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.555 %27.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		446 %4.83
Saadet Partisi
SAADET 		111 %1.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		51 %0.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		25 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0