NURHAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Nurhak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
İlhami Bozan cumhuriyet-halk-partisi
İlhami
Bozan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.112 %53.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.477 %45.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 54 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.452 %32.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.217 %29.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.096 %27.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 693 %9.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 96 %1.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 26 %0.34
Demokrat Parti
DP 		- 16 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 12 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.587 %46.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.334 %39.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 437 %12.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 48 %1.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.780 %49.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.370 %44.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		402 %5.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		20 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.585 %34.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.145 %28.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.019 %26.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		637 %8.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		50 %0.67
Saadet Partisi
SAADET 		35 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		20 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		12 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.627 %48.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.267 %37.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		472 %13.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.47
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0