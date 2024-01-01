ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Onikişubat Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Oktay Tolga Büyükhilal cumhuriyet-halk-partisi
Oktay Tolga
Büyükhilal
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 147.118 %66.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 48.920 %22.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 15.981 %7.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.840 %2.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.620 %0.73
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 126.805 %64.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 57.350 %29.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.868 %1.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.373 %1.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.670 %1.36
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 851 %0.43
Demokrat Parti
DP 		- 729 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 325 %0.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 299 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 179 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		153.575 %69.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		42.580 %19.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.294 %7.34
Saadet Partisi
SAADET 		5.715 %2.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.524 %0.69
Demokrat Parti
DP 		770 %0.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		613 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		457 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		327 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		127.057 %64.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		54.589 %27.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.986 %2.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.624 %1.85
Saadet Partisi
SAADET 		3.556 %1.81
Demokrat Parti
DP 		841 %0.43
Bağımsız
BĞMSZ 		419 %0.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		356 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		317 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		139 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		51 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		47 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0