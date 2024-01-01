AFŞİN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Afşin Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Murat Bozkurt cumhuriyet-halk-partisi
Murat
Bozkurt
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.243 %56.73
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 17.539 %39.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.033 %2.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 559 %1.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 123 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.749 %48.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.372 %45.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.113 %4.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 466 %1.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 379 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 76 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.406 %37.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.684 %29.02
Demokrat Parti
DP 		- 3.539 %18.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.297 %11.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 393 %2.01
Anavatan Partisi
ANAP 		- 193 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 41 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 36 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.129 %59.04
İyi Parti
İYİ PARTİ 		15.605 %35.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.534 %3.47
Saadet Partisi
SAADET 		632 %1.43
Vatan Partisi
VATAN 		167 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		97 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		95 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.700 %48.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.823 %41.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.966 %6.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		738 %1.64
Saadet Partisi
SAADET 		472 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		211 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		69 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		63 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		53 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.295 %37.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.700 %29.66
Demokrat Parti
DP 		3.121 %16.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.123 %11.05
Saadet Partisi
SAADET 		496 %2.58
Anavatan Partisi
ANAP 		264 %1.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		135 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		86 %0.45
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
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Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
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Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
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Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0