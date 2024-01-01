TÜRKOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Türkoğlu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.028 %50.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.130 %7.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.120 %2.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 818 %2.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.218 %59.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.931 %31.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.220 %3.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.145 %3.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 760 %2.03
Demokrat Parti
DP 		- 130 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 62 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.772 %37.34
Demokrat Parti
DP 		- 2.437 %32.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.380 %18.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 609 %8.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 76 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 54 %0.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 52 %0.7
Anavatan Partisi
ANAP 		- 37 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.265 %67.89
İyi Parti
İYİ PARTİ 		6.496 %16.79
Saadet Partisi
SAADET 		3.163 %8.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.452 %3.75
Demokrat Parti
DP 		1.049 %2.71
Vatan Partisi
VATAN 		140 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		122 %0.32
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.617 %57.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.507 %30.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.721 %4.6
Saadet Partisi
SAADET 		1.526 %4.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		854 %2.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		65 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		47 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		47 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.628 %35.75
Demokrat Parti
DP 		2.300 %31.29
Saadet Partisi
SAADET 		1.395 %18.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		709 %9.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		170 %2.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		100 %1.36
Anavatan Partisi
ANAP 		33 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0