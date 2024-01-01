ANDIRIN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Andırın Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Turan Tekatlı cumhuriyet-halk-partisi
Turan
Tekatlı
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.942 %63.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.585 %34.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 265 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 115 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.980 %39.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.615 %38.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.424 %19.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 225 %1
Saadet Partisi
SAADET 		- 211 %0.94
Demokrat Parti
DP 		- 64 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 38 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.166 %49.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.373 %31.3
Demokrat Parti
DP 		- 470 %10.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 309 %7.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.902 %64.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.169 %33.15
Saadet Partisi
SAADET 		320 %1.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		129 %0.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		108 %0.5
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.956 %40.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.382 %37.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.336 %19.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		239 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		204 %0.91
Demokrat Parti
DP 		69 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		53 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		21 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		20 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.045 %47.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.425 %32.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		409 %9.44
Demokrat Parti
DP 		394 %9.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		52 %1.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0