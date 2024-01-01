ELBİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Elbistan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Erkan Gürbüz cumhuriyet-halk-partisi
Erkan
Gürbüz
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 40.462 %52.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 33.568 %43.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.331 %1.73
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 685 %0.89
Saadet Partisi
SAADET 		- 654 %0.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 148 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.271 %46.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32.619 %43.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.960 %5.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.780 %2.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 755 %1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 665 %0.88
Demokrat Parti
DP 		- 143 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 133 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.546 %52.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.972 %33.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.091 %9.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 776 %1.88
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 467 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 387 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 92 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 54 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.174 %54.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		30.537 %40.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.845 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		1.103 %1.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		923 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		160 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		122 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		117 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		35.097 %46.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.378 %37.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.736 %8.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.853 %2.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.547 %2.06
Saadet Partisi
SAADET 		999 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		188 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		169 %0.22
Demokrat Parti
DP 		114 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		86 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		32 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.666 %50.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.467 %30.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.714 %11.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.312 %3.22
Saadet Partisi
SAADET 		642 %1.58
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		537 %1.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		233 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		125 %0.31
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0