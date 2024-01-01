PAZARCIK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Pazarcık Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Haydar İkizer cumhuriyet-halk-partisi
Haydar
İkizer
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.901 %45.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.684 %27.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 10.067 %25.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 388 %0.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 127 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.960 %41.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.739 %40.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.875 %12.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.423 %3.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 291 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 95 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 83 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 59 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.537 %34.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.223 %32.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.045 %30.97
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 123 %0.94
Demokrat Parti
DP 		- 67 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 54 %0.41
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 11 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.877 %46.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.204 %28.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.362 %21.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		462 %1.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		387 %1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		170 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		159 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		50 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.731 %41.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.528 %37.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.388 %14.06
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.941 %5.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		401 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		110 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		72 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		48 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		43 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		40 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.351 %33.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.209 %32.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.089 %31.53
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		190 %1.47
Demokrat Parti
DP 		86 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		42 %0.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0