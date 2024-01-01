ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çankırı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hüseyin Filiz adalet-ve-kalkinma-partisi
Hüseyin
Filiz
%0 0 Oy
İlhan Tekin cumhuriyet-halk-partisi
İlhan
Tekin
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.540 %43.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 31.280 %39.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.851 %6.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.946 %5.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.501 %1.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.132 %1.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 267 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 64 %0.08
Vatan Partisi
VATAN 		- 39 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 27 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 39.639 %51.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.629 %38.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.863 %3.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.521 %3.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.524 %1.98
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 582 %0.76
Millet Partisi
Millet 		- 91 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 79 %0.1
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 23 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.910 %44.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.163 %39.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.939 %5.3
Demokrat Parti
DP 		- 3.909 %5.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.191 %2.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.121 %1.51
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 672 %0.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 161 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 142 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 46 %0.06
Millet Partisi
Millet 		- 41 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		60.765 %46.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.985 %36.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.987 %5.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		6.456 %4.98
Saadet Partisi
SAADET 		2.263 %1.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		700 %0.54
Vatan Partisi
VATAN 		348 %0.27
Demokrat Parti
DP 		346 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		68.236 %56.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.276 %30.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.248 %4.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.846 %3.99
Saadet Partisi
SAADET 		2.678 %2.21
Bağımsız
BĞMSZ 		1.692 %1.39
Demokrat Parti
DP 		922 %0.76
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		246 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		112 %0.09
Millet Partisi
Millet 		71 %0.06
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		63 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		35 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.291 %44.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.267 %32.79
Saadet Partisi
SAADET 		6.141 %5.55
Demokrat Parti
DP 		5.300 %4.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.316 %3.9
Bağımsız
BĞMSZ 		3.943 %3.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.978 %2.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		926 %0.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		639 %0.58
Millet Partisi
Millet 		250 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		226 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		216 %0.2
Emek Partisi
EMEP 		58 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		39 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurşunlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Orta
Açılan Sandık Oranı %0
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Şabanözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Yapraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çardaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalfat
Açılan Sandık Oranı %0
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Saçak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yaylakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurşunlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orta
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şabanözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yapraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çardaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalfat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saçak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yaylakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0