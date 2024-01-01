MERSİN SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Mersin Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Vahap Seçer cumhuriyet-halk-partisi
Vahap
Seçer
%0 0 Oy
Serdar Soydan milliyetci-hareket-partisi
Serdar
Soydan
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 477.020 %45.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 433.669 %40.99
Demokrat Parti
DP 		- 127.168 %12.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.202 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.719 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.998 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.187 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.939 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 324.257 %31.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 287.561 %28.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 284.273 %28.01
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 97.957 %9.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.479 %0.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.967 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 2.705 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.870 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.757 %0.17
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 921 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 798 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 738 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 658 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 520 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 517 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 135.632 %30.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 108.775 %24.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 92.715 %21.11
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 79.483 %18.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 16.128 %3.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.501 %0.57
Demokrat Parti
DP 		- 1.107 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 748 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 718 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 562 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 520 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 376 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		394.016 %37.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		320.691 %30.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		116.702 %11.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		89.506 %8.51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		66.038 %6.28
Demokrat Parti
DP 		43.676 %4.15
Saadet Partisi
SAADET 		7.149 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.341 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.871 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.843 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		1.800 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.342 %0.13
Bağımsız
BĞMSZ 		210 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		312.682 %31.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		285.037 %28.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		267.918 %26.63
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		109.461 %10.88
Saadet Partisi
SAADET 		8.475 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.955 %0.59
Demokrat Parti
DP 		5.341 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.479 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2.551 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.634 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		899 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		738 %0.07
Millet Partisi
Millet 		571 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		509 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		285.493 %31.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		232.259 %25.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		206.740 %22.64
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		93.344 %10.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		34.517 %3.78
Demokrat Parti
DP 		20.255 %2.22
Saadet Partisi
SAADET 		12.645 %1.38
Anavatan Partisi
ANAP 		6.673 %0.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.474 %0.71
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.953 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.856 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.872 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.686 %0.18
Millet Partisi
Millet 		1.194 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.190 %0.13
Emek Partisi
EMEP 		1.029 %0.11
Bağımsız
BĞMSZ 		898 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mezitli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silifke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tarsus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0