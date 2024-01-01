DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Düzce Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Faruk Özlü adalet-ve-kalkinma-partisi
Faruk
Özlü
%0 0 Oy
Sedat Çelikel cumhuriyet-halk-partisi
Sedat
Çelikel
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 66.606 %45.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.985 %29.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 27.626 %18.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.123 %3.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.560 %1.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 821 %0.56
Demokrat Parti
DP 		- 469 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 276 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 254 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		- 182 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 110 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 68.565 %51.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 44.558 %33.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.151 %7.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.419 %4.8
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.659 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.268 %0.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 459 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 319 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 189 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 94 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 40 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.012 %40.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.014 %31.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.001 %10.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.253 %9.87
Demokrat Parti
DP 		- 3.382 %2.97
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.254 %1.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.431 %1.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 982 %0.86
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 456 %0.4
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 185 %0.16
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 16 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		112.611 %47.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		66.690 %28.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		29.234 %12.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.154 %8.11
Saadet Partisi
SAADET 		2.936 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.008 %0.85
Demokrat Parti
DP 		1.224 %0.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		537 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		464 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		423 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		386 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		129.883 %58.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.283 %24.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.883 %8.89
Saadet Partisi
SAADET 		11.280 %5.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.963 %1.33
Demokrat Parti
DP 		1.457 %0.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		983 %0.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		701 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		529 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		313 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		242 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		43 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		89.929 %44.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		48.267 %23.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.804 %10.8
Saadet Partisi
SAADET 		19.650 %9.73
Demokrat Parti
DP 		6.479 %3.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.663 %2.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.329 %2.14
Bağımsız
BĞMSZ 		2.030 %1.01
Anavatan Partisi
ANAP 		1.826 %0.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		955 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		868 %0.43
Emek Partisi
EMEP 		412 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		355 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		313 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
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Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0