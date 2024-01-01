ÇİLİMLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çilimli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yılmaz Yıldız adalet-ve-kalkinma-partisi
Yılmaz
Yıldız
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.288 %50.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.841 %40.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 351 %7.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 42 %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.916 %68.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 688 %16.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 493 %11.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 152 %3.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 13 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.309 %32.98
Demokrat Parti
DP 		- 1.082 %27.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.039 %26.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 429 %10.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 79 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.224 %49.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.818 %40.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		410 %9.08
Saadet Partisi
SAADET 		56 %1.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		4 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.767 %65.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		709 %16.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		527 %12.49
Saadet Partisi
SAADET 		186 %4.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.69
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.350 %34.52
Demokrat Parti
DP 		933 %23.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		906 %23.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		553 %14.14
Saadet Partisi
SAADET 		155 %3.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		14 %0.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
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Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0