MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 44.299 %47.14
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 26.280 %27.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.443 %21.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 862 %0.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 503 %0.54
Demokrat Parti
DP 		- 469 %0.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 226 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		- 182 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 110 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.068 %54.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32.502 %37.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.419 %3.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.936 %2.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 459 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 295 %0.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 224 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 189 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 94 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 91 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 40 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.664 %42.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24.984 %37.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.038 %10.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.359 %6.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 697 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 656 %0.98
Demokrat Parti
DP 		- 426 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 193 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 185 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.667 %46.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		24.497 %26.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.958 %23.41
Saadet Partisi
SAADET 		1.159 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		889 %0.95
Demokrat Parti
DP 		575 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		398 %0.42
Vatan Partisi
VATAN 		266 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		191 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		187 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		45.828 %53.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29.090 %33.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.106 %7.11
Saadet Partisi
SAADET 		2.841 %3.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		647 %0.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		561 %0.65
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		329 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		182 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		157 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		115 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.435 %42.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.654 %32.4
Saadet Partisi
SAADET 		7.461 %11.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.296 %9.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.107 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		936 %1.4
Demokrat Parti
DP 		724 %1.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		219 %0.33
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
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Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0